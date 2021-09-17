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Україна підняла в ТКГ питання виборів до Держдуми на Донбасі, але Росія відмовилася, - Гармаш

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 00:29
Україна підняла в ТКГ питання виборів до Держдуми на Донбасі, але Росія відмовилася, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: Артур Родивилов

Російська сторона в ТГК відмовилася обговорювати незаконне голосування за депутатів Держдуми в ОРДЛО. Москва послалася на те, що це питання не відноситься до Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша в ефірі "Право на владу".

За його словами, на останньому етапі ТКГ Олексій Резніков порушив питання про залучення жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми перед представником Росії Борисом Гризловим.

"Він говорив про те, що можна оскаржувати факт голосування, але не можна оскаржувати факт виборчої кампанії. Там проходить агітаційна кампанія, приїжджають російські депутати. Знаєте, що відповів Гризлов? Питання виборів до Держдуми не належить до мінських угод. І почав говорити про своє. Ось це звичайна тактика Росії", - розповів Гармаш.

Нагадаємо,15 вересня відбулося чергове засідання ТКГ. Україна закликала Росію забезпечити дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та провести обміни полоненими.

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