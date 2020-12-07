Украина поддержала новый санкционный механизм ЕС и напомнила о нарушениях в Крыму

Украина поддерживает создание нового санкционного механизма Европейского союза за нарушение прав человека. Украина рассчитывает, что механизм поможет наказать виновных в нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В украинском ведомстве напомнили, что в Крыму с 2014 года продолжаются преследования за гражданскую позицию, политически мотивированные заключения, пытки и убийства, а также на полуострове отсутствуют свободы слова, религии и право на национальную идентичность.

"Гонения оккупационных властей РФ испытывает целый народ - крымские татары. Сотни граждан Украины в РФ и на оккупированных ею территориях Украины остаются незаконно заключенными как политические заложники", - подчеркнули в МИД.

Украина надеется, что новый санкционный механизм ЕС будет побуждать российско-оккупационные "власти" прекратить нарушения прав человека в Крыму. МИД также призвал Россию допустить на оккупированный полуостров представитель международных правозащитных и гуманитарных организаций.

"Ожидаем, что реализация правозащитного санкционного режима станет частью нашего регулярного диалога с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации Крыма и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Совет Европейского союза одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека.