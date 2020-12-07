ЕС раскрыл детали новых санкций за нарушение прав человека

Фото: Евросоюз готовит санкции за нарушение прав человека (flickr.com/libereurope)

Европейский союз принял решение о введении нового режима санкций за нарушения в области прав человека. Документ уже опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что ЕС впервые получил отдельный механизм, который позволит вводить санкции против физических лиц, компаний, государственных и негосударственных субъектов, причастных к серьезному нарушению прав человека.

Такие санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание средств. Кроме того, резидентам Евросоюза будет запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам списка.

Санкции будут применяться по фактам геноцида, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека - пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания.

"Другие нарушения прав человека также могут подпадать под действие санкций, если эти нарушения носят широко распространенный, систематический характер или вызывают серьезную озабоченность с точки зрения целей общей внешней политики и политики безопасности, изложенной в Договоре (статья 21 TEU)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС подготовит третий пакет санкций против Беларуси на следующей неделе. Примечательно, что представителей белорусской власти также упрекают в нарушении прав человека.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что выступает против экономических санкций против Беларуси.