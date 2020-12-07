Україна підтримала новий санкційний механізм ЄС та нагадала про порушення в Криму

Україна підтримує створення нового санкційного механізму Європейського союзу за порушення прав людини. Україна розраховує, що механізм допоможе покарати винних у порушенні прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

В українському відомстві нагадали, що в Криму з 2014 року тривають переслідування за громадянську позицію, політично вмотивовані ув'язнення, тортури та вбивства, а також на півострові відсутні свободи слова, релігії та право на національну ідентичність.

"Гоніння окупаційної влади РФ зазнає цілий народ - кримські татари. Сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники", - наголосили в МЗС.

Україна сподівається, що новий санкційний механізм ЄС спонукатиме російсько-окупаційні "владу" припинити порушення прав людини в Криму. МЗС також закликало Росію допустити на окупований півострів представник міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій.

"Очікуємо, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації Криму і міста Севастополь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського союзу схвалила новий механізм санкцій за порушення прав людини.