Украина подаст в ЕСПЧ доказательства руководства Россией войны на Донбассе

Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Минюст Украины передал в ЕСПЧ информацию о российских военных на Донбассе

Министерство юстиции Украины передало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, "если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам из России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль".

Лищина подчеркнул, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с установленной иерархией, с единым штабом в городе Новочеркасск.

"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "абы как", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России - с реальными фамилиями, данным прикрытия, документами, перехватами и т.д.", - отметил замминистра.

Кроме того, он признал, что суду потребуется дополнительное время, чтобы ознакомиться с новыми доказательствами.

"Я не думаю, что нашу жалобу по Донбассу рассмотрят очень быстро - скорее, можно рассчитывать на слушания в 2020 году. К тому моменту у России будет достаточно времени, чтобы прокомментировать всю новую информацию, которую мы представили", - добавил он.

Напомним, Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией.