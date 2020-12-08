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Украина подала заявку на вакцину в рамках механизма COVAX

Киев, Вторник 08 декабря 2020 13:49
Украина подала заявку на вакцину в рамках механизма COVAX
Фото: Украина ждет поставок вакцин от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что подана заявка на получение 8 млн доз для вакцинирования 4 млн украинцев. Вторая часть заявки будет подана 14 декабря 2020. Механизм COVAX покроет потребность в вакцинации 20% населения.

В целом в Министерстве здравоохранения рассчитывают вакцинировать почти 21 млн человек или 50% населения Украины. Для этого сформировали 12 приоритетных групп населения: работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями.

На вакцинацию 30% украинцев из общего числа в государственный бюджет на 2021 год заложено 15 млрд гривен.

Напомним, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса в аптеках Украины появится не раньше осени 2021 года.

Отметим, Британия первой из западных стран начала вакцинацию от COVID-19. Сейчас там прививают медиков и пожилых людей.

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