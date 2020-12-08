Україна подала заявку на вакцину в рамках механізму COVAX

Фото: Україна чекає на поставки вакцин від COVID-19 (РБК-Україна)

Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що подано заявку на отримання 8 млн доз для вакцинації 4 млн українців. Другу частину заявки буде подано 14 грудня 2020. Механізм COVAX покриє потребу в вакцинації 20% населення.

Загалом у Міністерстві охорони здоров'я розраховують вакцинувати майже 21 млн осіб або 50% населення України. Для цього сформували 12 пріоритетних груп населення: працівники сфери охорони здоров'я, військові, педагоги, люди похилого віку та люди з супутніми захворюваннями.

На вакцинацію 30% українців із загального числа до державного бюджету на 2021 рік закладено 15 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що вакцина від коронавірусу в аптеках України з'явиться не раніше осені 2021 року.

Зазначимо, Британія першою із західних країн почала вакцинацію від COVID-19. Зараз там прищеплюють медиків і літніх людей.