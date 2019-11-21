Украина подала апелляцию по делу Маркива

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщили в ОП, апелляция была подана Украиной 20 ноября. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Марков. Кроме того, Украина считает принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств", - говорится в сообщении.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.