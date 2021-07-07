Украина не почувствует потрясений, если не получит транш МВФ до конца года, - министр экономики

Любченко отметил, что Украина готова к сценарию, при котором может не получить средства от МВФ.

"Если этого не произойдет до конца года - Украина не почувствует никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция", - сказал он.

Министр также добавил, что сейчас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства.

"Поэтому мы убеждены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - глупость при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга. Это дает возможность перераспределить другие средства в бюджет развития и на инвестиции, инфраструктурные проекты, чтобы деньги вращались в экономике", - подчеркнул Любченко.