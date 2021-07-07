Україна не відчує потрясінь, якщо не отримає транш МВФ до кінця року, - міністр економіки

Любченко зазначив, що Україна готова до сценарію, при якому може не отримати кошти від МВФ.

"Якщо цього не станеться до кінця року - Україна не відчує ніяких потрясінь. Це перша принципова позиція", - сказав він.

Міністр також додав, що зараз виконані всі зобов’язання, які брала на себе держава в особі уряду.

"Тому ми переконані і сподіваємося на те, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - безглуздя при такій потребі в інвестиціях в Україну. Але у даному випадку це не інвестиційні кошти, це кошти підтримки бюджету, підтримки обслуговування державного боргу. Це дає змогу перерозподілити інші кошти в бюджет розвитку і на інвестиції, інфраструктурні проекти, щоб гроші оберталися в економіці", - підкреслив Любченко.