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Україна не відчує потрясінь, якщо не отримає транш МВФ до кінця року, - міністр економіки

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Середа 07 липня 2021 13:57
Україна не відчує потрясінь, якщо не отримає транш МВФ до кінця року, - міністр економіки Фото: міністр економіки Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр - міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що Україна не відчує потрясінь при відсутності траншу МВФ до кінця року. При цьому, за його словами, уряд виконав всі умови для отримання траншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Любченко зазначив, що Україна готова до сценарію, при якому може не отримати кошти від МВФ.

"Якщо цього не станеться до кінця року - Україна не відчує ніяких потрясінь. Це перша принципова позиція", - сказав він.

Міністр також додав, що зараз виконані всі зобов’язання, які брала на себе держава в особі уряду.

"Тому ми переконані і сподіваємося на те, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - безглуздя при такій потребі в інвестиціях в Україну. Але у даному випадку це не інвестиційні кошти, це кошти підтримки бюджету, підтримки обслуговування державного боргу. Це дає змогу перерозподілити інші кошти в бюджет розвитку і на інвестиції, інфраструктурні проекти, щоб гроші оберталися в економіці", - підкреслив Любченко.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України очікують надходження траншів за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак можуть пройти період пікових виплат за держборгом і без кредиту.

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