ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна подякувала за підтримку резолюції ООН по Криму

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:25
Україна подякувала за підтримку резолюції ООН по Криму
Ілюстративне фото (twitter.com/Верховная рада)

В ООН закликали Росію вивести війська і припинити окупацію Криму

Україна подякувала держави, які виступили за підтримку резолюції ООН по Криму 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Постійного представництва України при ООН.

Як відомо, резолюція стосується проблем мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму.

"Ми щиро дякуємо всім державам-членам, які сьогодні виступили співавтором і підтримали проект резолюції Генасамблеї ООН, що стосується проблеми мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму та деяких районів Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Україна подякувала за підтримку резолюції ООН по Криму

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

РБК-Україна писало, що резолюцію ООН по Криму не підтримали 19 країн. Так, проти резолюції проголосували Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Опубліковано список країн, які не підтримали резолюцію ООН по Криму Меджліс обговорив анексію Криму з послом Франції
Новини України ООНКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся