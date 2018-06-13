Украина поблагодарила Канаду за позицию в вопросе возвращения России в G7

Украина и Канада также обсудили вопрос освобождения украинских заложников

Украина благодарна Канаде за позицию относительно невозможности возврата Российской Федерации (РФ) в число лидеров стран "Большой семерки" (G7), пока РФ не выполнит обязательств по минским договоренностям. Об этом сказала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время визита в Канаду, передает пресс-служба парламента.

"Представители украинской делегации поблагодарили за последовательную позицию Канады на саммите G7 о невозможности возвращения РФ в клуб ведущих демократий мира без выполнения Россией минских договоренностей - реинтеграции оккупированных территорий Украины и освобождении всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в сообщении.

Ірина Геращенко: Україні важлива позиція Канади на саміті G7 щодо неможливості повернення РФ до клубу провідних демократій світу без виконання нею Мінських домовленостейhttps://t.co/Cpx1vM210q pic.twitter.com/g1FJgnogVK — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 13, 2018

Также украинская делегация отметила, что Россия должна понести ответственность за нарушение международного права и за тысячи жертв, в том числе и за катастрофу Boeing 777 рейса МН17.

"Особое внимание на встречах было уделено вопросам безопасности, гуманитарной и экологической ситуации на Донбассе и в Крыму, вопросу освобождения заложников и политзаключенных, которые удерживаются на оккупированных территориях Украины и РФ", - сообщили в пресс-службе парламента.

Во время встреч стороны также обсудили необходимость активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности, противодействия пропаганде РФ и противодействия вмешательство России в выборы.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России не будет предложено вернуться в группу "Большой семерки", пока она не перестанет вмешиваться в дела других стран.