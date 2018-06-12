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Поки РФ не змінить своє ставлення, розмов про повернення в G7 не буде, - Мей

НовиниПолітика    12.06.2018 - 00:31
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Тереза Мей заявила, що на виключення РФ з Великої вісімки були вагомі причини

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росії не буде запропоновано повернутися в групу "Великої сімки" (G7), поки вона не перестане втручатися в справи інших країн. Про це повідомляє Reuters.

"Була вагома причина, чому "Велика вісімка" стала "Великою сімкою", - сказала Мей заявивши, що виключення Росії було результатом її незаконної анексії Криму.

Разом з тим, вона додала, що розмови про повернення Росії в G7 не почнуться, поки вона не змінить своє ставлення.

"Будь-які розмови про те, чи зможе Росія повернутися за стіл переговорів, не почнуться, поки Росія не змінить своє ставлення", - додала Мей.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" (G7: Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) зараз неможливо.

Меркель також зазначила, що анексія Росією Криму була кричущим порушенням міжнародного права, тому виключення Росії з формату G8 було правомірним.

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Теги публікації: Російська Федерація, G7, Тереза Мэй  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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