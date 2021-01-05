Украина планирует выйти еще из одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров одобрил проект закона о выходе из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Решение принято на внеочередном заседании правительства 5 января.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Законопроектом предлагается выйти из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированной Верховной радой 21 декабря 2011 года.

Как отметил Мокан, представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не принимает участие в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы", - добавил Мокан.

Напомним, 16 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ за полеты России в оккупированный Крым.