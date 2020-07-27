Минэнерго предлагает ограничить импорт электроэнергии до конца 2021

Фото: електроопора (wallbox.com)

Кабинет министров внес законопроект

Правительство внесло законопроект, который предусматривает временный запрет импорта электрической электроэнергии из России и Беларуси в Украине до конца 2021 года. Законопроект был внесен по инициативе Министерства энергетики.

Об этом сказала и.о. главы ведомства Ольга Буславець во время брифинга.

Она отметила, что на сегодня "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Беларусь.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям, в зависимости от той конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну потому, что по всем нашим расчетам на этот год, на следующий, мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии", - пояснила она.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины очень беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, с Беларусью и с Казахстаном.

Отметим, с апреля 2020 года НКРЕКП запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.