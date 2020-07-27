ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минэнерго предлагает ограничить импорт электроэнергии до конца 2021

Киев, Понедельник 27 июля 2020 11:54
Минэнерго предлагает ограничить импорт электроэнергии до конца 2021
Фото: електроопора (wallbox.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Кабинет министров внес законопроект

Правительство внесло законопроект, который предусматривает временный запрет импорта электрической электроэнергии из России и Беларуси в Украине до конца 2021 года. Законопроект был внесен по инициативе Министерства энергетики.

Об этом сказала и.о. главы ведомства Ольга Буславець во время брифинга.

Она отметила, что на сегодня "Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Беларусь.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям, в зависимости от той конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну потому, что по всем нашим расчетам на этот год, на следующий, мы не видим такой необходимости. У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии", - пояснила она.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины очень беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, с Беларусью и с Казахстаном.

Отметим, с апреля 2020 года НКРЕКП запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины МинэнергоЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь