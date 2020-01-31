Механизм помощи освобожденным из плена планируют разработать к следующему обмену

Украина планирует разработать механизм помощи освобожденным из плена до следующего обмена. Это обсудили на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, передает пресс-служба Офиса президента.

На рабочей группе обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после их освобождения: восстановление документов, получение материальной помощи и тому подобное. Участники заседания пришли к согласию относительно необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже до следующего возвращения удерживаемых лиц.

Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время президент внесет его в Верховную раду как неотложный.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

После этого уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена аключенными.