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Механізм допомоги звільненим з полону планують розробити до наступного обміну

Новини » Політика     31.01.2020 - 11:55
Механізм допомоги звільненим з полону планують розробити до наступного обміну
Фото: засідання робочої групи (president.gov.ua)

На робочій групі обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам

Україна планує розробити механізм допомоги звільненим з полону до наступного обміну. Це обговорили на засіданні робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників, передає прес-служба Офісу президента.

На робочій групі обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після їхнього звільнення: поновлення документів, отримання матеріальної допомоги тощо. Учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності розробки та відпрацювання такого механізму допомоги з боку держави вже до наступного повернення утримуваних осіб.

Крім того, як зазначили учасники зустрічі, проект закону "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України" проходить юридичну експертизу в Офісі президента України, і найближчим часом президент внесе його до Верховної ради як невідкладний.

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Росія почали обговорювати новий обмін полоненими. За його словами, новий обмін буде стосуватися кримських татар і українців, яких утримують в Росії.

Після того уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організації нового обміну ув'язненими.

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