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Украина планирует разработать космодром на базе морской платформы, - Тафтай

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 17:51
Украина планирует разработать космодром на базе морской платформы, - Тафтай Фото: председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine1)
Автор: Сергей Пышкин

Космическая программа Украины предусматривает строительство собственного космического космодрома на базе морской платформы. Запуск ракет будет происходить с Атлантического или же Индийского океанов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая в интервью для "общественного".

По словам Тафтая, Украина планирует создать созвездие космических аппаратов. Помимо недавнего запуска спутника "Сич 2-30", на орбиту будет выведено еще 8 аппаратов высокого разрешения 1-2 метра и сверхвысокой - около 0,5 метров.

Спутники использоваться в интересах экономики, обороны и безопасности Украины.

"Кроме того, мы планируем сделать свой космический космодром на базе морской платформы и запускать ракеты или с Атлантики или Индийского океана", - добавил Тафтай.

В частности, Украина участвует в программе "Артемида" по возвращению человека на поверхность Луны.

"Также важно участие Украины в программе "Артемида", это лунный посадочный модуль и отработки технологий, которые необходимы для лунной программы", - отметил председатель Государственного космического агентства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 13 января состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30" с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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