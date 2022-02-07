ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна планує розробити космодром на базі морської платформи, - Тафтай

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 17:51
Україна планує розробити космодром на базі морської платформи, - Тафтай Фото: голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine1)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна програма України передбачає будівництво власного космічного космодрому на базі морської платформи. Запуск ракет відбуватиметься з Атлантичного або ж Індійського океанів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая в інтерв'ю для "Суспільного".

За словами Тафтая, Україна планує створити сузір'я космічних апаратів. Окрім нещодавнього запуску супутника "Січ 2-30", на орбіту буде виведено ще 8 апаратів високої роздільної здатності 1-2 метри та надвисокої - близько 0,5 метрів.

Супутники використовуватися в інтересах економіки, оборони й безпеки України.

"Крім того, ми плануємо зробити свій космічний космодром на базі морської платформи і запускати ракети чи з Атлантики, чи з Індійського океану", - додав Тафтай.

Зокрема, Україна бере участь в програмі "Артеміда" щодо повернення людини на поверхню Місяця.

"Також важлива участь України в програмі "Артеміда", це місячний посадковий модуль і відпрацювання технологій, які необхідні для місячної програми", - зауважив голова Державного космічного агентства.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 13 січня відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30" з американського космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка