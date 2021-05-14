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Украина планирует присоединиться к учениям Cyber Flag

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Киев, Пятница 14 мая 2021 09:40
Украина планирует присоединиться к учениям Cyber Flag Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag. Так украинская сторона углубит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям.

Об этом заявила на брифинге посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ.

"Этот вопрос (кибербезопасности, - ред.) чрезвычайно важен, и мы понимаем большие уязвимости, которые есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно подвергаемся различным кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что РФ увеличила количество кибератак на Украину вместе с концентрацией войск у границ.

Отметим, власти США считают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.

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