Украина планирует присоединиться к учениям Cyber Flag

Украина намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag. Так украинская сторона углубит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям.

Об этом заявила на брифинге посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ.

"Этот вопрос (кибербезопасности, - ред.) чрезвычайно важен, и мы понимаем большие уязвимости, которые есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно подвергаемся различным кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему", - отметила Маркарова.