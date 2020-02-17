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Україна планує отримати ще один безвіз

Новини » Політика     17.02.2020 - 16:12
Україна планує отримати ще один безвіз
Фото: біометричний паспорт (РБК-Україна)

У 2019 році набрали чинності два міжнародні договори України у візовій сфері: Співдружність Домініки та Північна Македонія

Кабінет Міністрів України повідомив про план щодо підписання двосторонньої угоди про запровадження безвізового режиму з Гренадою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Програми діяльності уряду за 2019 рік.

В уряді зазначили щодо плану набрання чинності “безвізовими” угодами з Еквадором, Колумбією, Маршалловими островами, Монголією, Аргентиною та Шрі-Ланкою, укладеними у 2019 році, а також з удосконалення чинних візово-міграційних процедур.

"Подальші заплановані дії: підписання двосторонньої угоди з Гренадою про запровадження безвізового режиму", - йдеться у звіті.

У Кабміні додали, що вже було реалізовано низку кроків щодо лібералізації візового режиму для громадян України, які подорожують іноземними країнами, зокрема шляхом укладення відповідних двосторонніх угод.

Нагадаємо, Кабмін схвалив безвіз з Північною Македонією. Так, угоду було підписано на початку липня. У Кабміні очікують, що укладення угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин з Північною Македонією, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Крім того, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Так, термін перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях обох країн збільшений до 90 днів протягом 180 днів.

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