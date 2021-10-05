Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках газа, - Шмыгаль

Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках природного газа. В хранилищах достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Денис Шмыгаля изданию LB.uа .

"Такие переговоры не планируются", - сказал он.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах газа Украины находится более 18,5 млрд кубометров газа.

"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано "Нафтогазом", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что украинские власти довольно уверенно себя чувствуют с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. "В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой неделе на 90% готова к отопительному сезону", - добавил он.