У Путина готовы начать диалог с Украиной о закупке газа напрямую
Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
В России заявили о готовности возобновить диалог о закупке Украиной российского газа напряму. Говорят, что об этом давно уже говорили.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал Песков.
При этом, комментируя заключение контракта между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, он подчеркнул, что данное соглашение не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.