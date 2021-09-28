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У Путина готовы начать диалог с Украиной о закупке газа напрямую

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Москва, Вторник 28 сентября 2021 12:58
У Путина готовы начать диалог с Украиной о закупке газа напрямую Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили о готовности возобновить диалог о закупке Украиной российского газа напряму. Говорят, что об этом давно уже говорили.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал Песков.

При этом, комментируя заключение контракта между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, он подчеркнул, что данное соглашение не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.

Напомним, Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украины.

Отметим, Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФ.

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