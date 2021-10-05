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Україна не планує переговорів з Росією про прямі закупівлі газу, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 11:16
Україна не планує переговорів з Росією про прямі закупівлі газу, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна не планує переговорів з Росією про прямі закупівлі природного газу. У сховищах достатньо блакитного палива для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Денис Шмигаля виданню LB.ua.

"Такі переговори не плануються", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що в підземних сховищах газу України знаходиться понад 18,5 млрд кубометрів газу.

"З імовірністю 100% газ, що знаходиться в Україні, тут і буде використаний. Частина газу закуповувалася за ціною 3-4 грн. Частина зараз закачується вже дорого - по 18 грн. Частина - це власний видобуток. Цей мікс дозволяє утримати до весни ціну, яка встановлена в контракті. Це також було прораховано "Нафтогазом", - сказав він.

Шмигаль заявив, що українська влада досить впевнено себе почуває з точки зору проходження опалювального сезону з газом. "В принципі, Україна станом на кінець позаминулого тижня на 90% готова до опалювального сезону", - додав він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Кремля до переговорів про продаж Україні природного газу безпосередньо.

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