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Украина не планирует отходить от "Минска", - Резников

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 22:55
Украина не планирует отходить от "Минска", - Резников Фото: Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отходить от минского формата урегулирования ситуации на Донбассе. Украина не планирует отказываться от минских договоренностей.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Отходить от "Минска" украинская власть не будет и не планирует. Потому что это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято Украиной в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, и предостерегают, чтобы мы держались единой рабочей площадки Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

В то же время, Резников отметил, что минские договоренности требуют пересмотра и сейчас они являются шаткими.

"Сегодня они хрупкие и они требуют пересмотра и модернизации. Нам нужно сесть за стол переговоров и честно сказать - эти пункты никогда не сработают", - добавил вице-премьер.

Напомним, недавно посол Франции в Украине Этьен де Понсен посоветовал Украине дважды подумать перед тем, как менять формат "Минска".

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

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Новости Украины Политика Минск минские соглашения Алексей Резников
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