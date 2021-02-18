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Україна не планує відходити від "Мінська", - Резніков

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 22:55
Україна не планує відходити від "Мінська", - Резніков Фото: Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не буде відходити від мінського формату врегулювання ситуації на Донбасі. Україна не планує відмовлятися від мінських домовленостей.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Відходити від "Мінська" українська влада не буде і не планує. Бо це політико-дипломатичне зобов'язання, яке було взяте Україною в 2014-2015 роках. На цьому наполягають наші партнери по нормандському формату, Німеччина та Франція, і застерігають, щоб ми трималися єдиного робочого майданчику - Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Водночас Резніков наголосив, що мінські домовленості потребують перегляду і зараз вони є хиткими.

"Сьогодні вони є хиткими і вони потребують перегляду та модернізації. Нам потрібно сісти за стіл переговорів і чесно сказати - ці пункти ніколи не спрацюють", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно посол Франції в Україні Етьєн де Понсен порадив Україні двічі подумати перед тим, як змінювати формат "Мінська".

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що мінські угоди практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали.

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