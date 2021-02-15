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Во Франции советуют "дважды подумать" прежде чем менять формат "Минска"

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 15:38
Во Франции советуют "дважды подумать" прежде чем менять формат "Минска" Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Франции советуют не спешить с изменением формата минских соглашений. Изменения вряд ли помогут решить ситуацию, однако могут привести к отмене санкций против России.

Об этом во время дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Он отметил, что Париж считает сложной ситуацию, которая сложилась вокруг переговорного процесса по Донбассу.

"Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами напрямую. Мы опираемся этой динамике и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства", - заявил де Понсен.

Посол заявил, что изменение формата минских соглашений вряд ли решит ситуацию, так как все зависит от политической воли России.

При этом он считает, что пока нет "плана Б", необходимо придерживаться "плана А", то есть нормандского формата и минских соглашений.

Мы не думаем, что обсуждение формата полностью не имеет смысла… Но если не будет "Минска", не будет санкций (против России - ред.). Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", - добавил французский посол.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия с июля пытается блокировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

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