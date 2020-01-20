В СНБО назвали условия для силового освобождения Донбасса

Фото: Сергей Кривонос (president.gov.ua)

Кривонос подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса изданию "Радио Свобода".

По его словам, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария ", - отметил заместитель секретаря.

Кривонос подчеркнул, что все зависит от того, насколько будут подготовлены ВСУ.

"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли", - сказал он.

Так, замсекретаря СНБО заявил, что есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести, прежде чем принять такое решение.

"Первое - это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия", - подчеркнул Кривонос.

"И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов... В том числе международная поддержка должна к этому идти... И к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно", - добавил он.

Напомним, в начале декабря Кривонос был уволен с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

Так, 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса сразу с двух постов. Глава государства вывел Кривоноса из ряда межведомственных комиссий и групп.

Как писало РБК-Украина, Кривонос заявлял, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его на должности своего заместителя. Однако Кривонос не собирается сам подавать в отставку.