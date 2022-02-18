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Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, - Минобороны

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 17:53
Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, - Минобороны Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Украины ответило на обвинения пророссийских боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как говорят в ведомстве, украинская армия не готовится к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в министерстве, заявления оккупантов о подготовке украинских военных к наступательным действиям

"Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер", - заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Украина выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта и четко придерживается своих обязательств.

Напомним, сегодня боевики заявили о якобы предотвращении "украинской диверсии" на химзавод.

После этого главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения на территорию РФ.

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