Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года

Глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать ракеты в космос к 2023-2024 годам. Они будут запускаться по методу воздушного старта, который позволит использовать самолет во время запуска.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Владимира Усова, технологии воздушного старта позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты и для этого не нужен космодром. Также он добавил, что в Украине уже существуют наработки с наземного и воздушного стартов конкретно для легких и сверхлегких ракет.

"Речь идет о том, что могут использоваться самолеты, как Антонов так и другие такие самолеты, как Ил-76, которые есть на территории Украины. Которые будут использоваться для воздушного старта легких ракет и не будет зависимости от специальной инфраструктуры",- сказал глава Госкосмоса.

Кроме того, он добавил, что проект воздушного старта можно реализовать через три - четыре года.

"Проект воздушного старта - это есть такой национальный проект, который даст Украине возможность национального доступа к космосу и его можно реализовать за три - четыре года", - считает Усов.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска впервые отправила астронавтов в космос.

Вместе с тем, сообщалось, что в США с космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5, которую отправили на орбиту вместе с военным космопланом X-37B.