SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос: онлайн-трансляция

Фото: корабль Crew Dragon (nasa.gov/Joel Kowsky)

Корабль Crew Dragon осуществляет первый пилотируемый полет на МКС

Компания SpaceX Илона Маска впервые отправляет астронавтов в космос. Сегодня в 23:33 по киевскому времени корабль Crew Dragon отправится на Международную космическую станцию с мыса Канаверал на побережье американского штата Флорида. Все, что нужно знать об этом событии, а также онлайн-трансляция запуска ракеты - в материале РБК-Украина.

Как будет проходить запуск

Как сообщает официальный сайт NASA, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на ракете Falcon 9 отправится в космос со стартового комплекса 39A во Флориде. По киевскому времени запуск состоится в 23:33.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений, старт ракеты можно будет посмотреть исключительно в режиме онлайн. В Космическом центре имени Джорджа Кеннеди будут присутствовать только несколько репортеров, глава компании SpaceX Илон Маск и возможно президент США Дональд Трамп.

Кто отправится в космос

На МКС сегодня отправятся два опытных астронавта - Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они были в числе первых космонавтов, которые начали работать на кораблях нового поколения SpaceX. На счету Бенкена две космические миссии, Херли также совершил два полета на космическом шаттле.

В миссии SpaceX Demo-2 на МКС Дуглас Херли назначен командиром корабля и будет отвечать за процессы запуска и посадки, а также за автономный участок полета. Роберт Бенкен - командир по совместным операциям с МКС. Он будет контролировать сближение Crew Dragon с космической станцией, автоматическую стыковку и расстыковку.

С 13 мая Херли и Бенкен находились на карантине, в целях предосторожности им сделали тесты на коронавирус. Сегодня на стартовую площадку астронавты прибудут на белой Tesla Model Х.

Фото: астроанавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (NASA/Kim Shiflett)

Полет продлится около суток, и уже 28 мая Crew Dragon причалит к стыковочному адаптеру на модуле Harmony в американском сегменте МКС. Там астронавты присоединятся к основной экспедиции МКС-63 - командиру Кристоферу Кэссиди (США) и российским бортинженерам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Цель космической миссии

Астронавтам предстоит оценить готовность нового корабля SpaceX Crew Dragon к доставке людей на орбиту. Кроме того, они проверят функциональность новой автоматической системы стыковки (грузовой Dragon стыковался с МКС в ручном режиме с помощью манипулятора).

На МКС Херли и Бенкен могут пробыть от 30 до 119 дней. Решение о продолжительности миссии примет NASA после стыковки. Экипаж будет ежедневно выполнять тесты всех бортовых систем корабля и участвовать в совместных задачах с другими членами экспедиции.

В рамках миссии Роберт Бенкен выйдет в открытый космос и совместно с Кристофером Кэссиди установит новые аккумуляторные литиево-ионные батареи снаружи станции.

После завершения работы Бенкен и Херли заберут возвращаемые грузы и на Crew Dragon автоматически отстыкуются от МКС. Астронавты должны приводниться на парашютах в Атлантическом океане рядом с Флоридой.

Crew Dragon может использоваться многократно для космических миссий. Однако по контракту с NASA, доставлять людей на МКС он будет только один раз, а в дальнейшем будет осуществлять перевозку грузов.

Почему это важное событие

Запуск Crew Dragon является знаковым в истории современной космонавтики. Впервые с 2011 года американские астронавты отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на корабле частной компании, разработанном совместно с NASA.

При чем для SpaceX этот полет станет первым с экипажем на борту. Ранее космические аппараты компании Илона Маска были беспилотными и осуществляли только миссии по доставке грузов.

Сегодняшний запуск Crew Dragon - последний шаг перед сертификацией NASA кораблей SpaceX для выполнения долгосрочных миссий на космической станции. Если космический аппарат успешно выполнит все задачи, корпорация “Роскосмос” может потерять контракты в космическим агентством США, которые принесли ему $4 млрд за 9 лет.

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Автор: Анна Березина