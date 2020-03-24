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Україна планує евакуаційні рейси з Туреччини, Катару, ОАЕ і Казахстану

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:59
Україна планує евакуаційні рейси з Туреччини, Катару, ОАЕ і Казахстану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У зв'язку з можливим посиленням карантину в інших країнах, ці рейси можуть стати останніми

Уряд України планує додаткові евакуаційні рейси з Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Казахстану. Про це йдеться на урядовому порталі.

зокрема, українські авіакомпанії МАУ та SkyUp здійснять рейси з аеропортів Стамбула і Анталії (Туреччина), Дохи (Катар), Дубаї (ОАЕ) і Алмати (Казахстан).

"Існує дуже висока ймовірність введення ще більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому закликаємо не зволікати і придбати квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній", - повідомили в уряді.

Також повідомляється, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі аеропорту "Бориспіль", де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, також всіх попереджають про необхідність самоізоляції на 14 днів.

Нагадаємо, 23 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про закриття всіх аеропортів в Україні на період карантину, окрім "Борисполя", де будуть приймати всі чартерні евакуаційні рейси.

Також РБК-Україна писало, що для евакуації українців з Польщі у зв'язку з пандемією коронавіруса на 25 березня призначені ще два спеціальні поїзди. Поїзди вивезуть українців 25 березня.

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