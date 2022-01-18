Украина не планировала и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба

Украина не планирует какое-либо наступление на Донбассе для его деоккупации. Поэтому у Российской Федерации нет правдоподобных причин стягивать войска к украинским границам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перевод статьи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Le Figaro, опубликованный на сайте МИД .

"Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более ста тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе", - отметил он.

По его словам, украинская сторона, напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, провела 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе минских соглашений.