Україна не планувала і не планує наступ на Донбасі, - Кулеба

Україна не планує будь-який наступ на Донбасі для його деокупації. Тому у Російської Федерації немає правдоподібних причин стягувати війська до українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на переклад статті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Le Figaro, опублікований на сайті МЗС .

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад сто тисяч військових довкола України, в той же час нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала і не планує жодну наступальну військову операцію на Донбасі", - зазначив він.

За його словами, українська сторона, навпаки, разом з Францією і Німеччиною, як посередниками, провела 2021 рік у пошуку політичних і дипломатичних рішень на основі мінських угод.