МИД ответил Путину по "военной операции на Донбассе": не соответствует действительности

В частности, он прокомментировал сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе. По его словам, это не соответствует действительности.

"Украина стремится исключительно к миру", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что руководство Украины пытается сдвинуть с места нормандский процесс, а делегация в Трехсторонней контактной группе и глава Офиса президента Андрей Ермак сделали все для достижения режима прекращения огня.

"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - добавил Николенко.