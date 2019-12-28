Украина пережила самый теплый год за всю историю наблюдений

Для Украины 2019 год с более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла +23,6. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала +15. Но в этом году 19 декабря она достигла +15,2", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 градуса. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте.

Кроме того, 2019 оказался скупым на осадки - их выпало только три четверти нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.