Україна пережила найтепліший рік за всю історію спостережень

Для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це йдеться в повідомленні Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881 року. В цьому році середня температура повітря досягла +10,6, що на 2,9 градуси вище норми, яка становить +7,7. Перевищено показник навіть аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила +10,5.

"Ще ніколи не було, щоб тепліше норми виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого досягла +23,6. Ще жодного разу в грудні температура повітря не перевищувала +15. Але в цьому році 19 грудня вона сягнула +15,2", - йдеться в повідомленні.

Всього в 2019 році температурні рекорди були побиті понад 30 разів, іноді на 2,0-2,5 градуси. З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3 градуси, що значно більше, ніж на земній кулі. Зараз температура у Києві стала приблизно такою, якою була в кінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.

Крім того, 2019 виявився скупим на опади - їх випало тільки три чверті норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу.