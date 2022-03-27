Украина перешла на летнее время

Украина этой ночью перешла на летнее время. В стране традиционно в последнее воскресенья марта, что выпало сейчас на 27 число, передвинули стрелки на один час вперед - вместо 03:00 сейчас уже 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление КМУ от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.