Україна перейшла на літній час

Україна цієї ночі перейшла на літній час. У країні традиційно в останню неділю березня, що випало нині на 27 число, пересунули стрілки на одну годину вперед - замість 03:00 в цей час вже 04:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову КМУ від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", який регулює дане питання.
З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Кабмін постановив ввести на території України такий порядок: час другого часового поясу (Київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:
Варто зауважити, що в ЄС тривають дискусії про скасування переходу на літній час. Це питання має вирішитися до 2026 року.
Детальніше про переведення годинників читайте в матеріалі РБК-Україна "Годину вперед-годину назад. Коли Україна знову переводить час і чи скасують цю традицію".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому для жителів України більше підходить зимовий час.
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