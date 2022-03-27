Україна перейшла на літній час

Україна цієї ночі перейшла на літній час. У країні традиційно в останню неділю березня, що випало нині на 27 число, пересунули стрілки на одну годину вперед - замість 03:00 в цей час вже 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову КМУ від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", який регулює дане питання.