Украина перешла на летнее время

Украина сегодня ночью, 31 марта, перешла на летнее время, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов следовало перевести на один час вперед. Об этом сообщает РБК-Украина.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года и происходит дважды: осенью - на "зимнее" время и весной - на "летнее".

Согласно постановлению, весной стрелки часов переводят на час позже, а осенью - на час раньше.

Отметим, в январе 2012 года Министерство здравоохранения Украины позитивно оценило разрабатываемый Кабинетом министров Украины законопроект об отмене перехода на летнее время, поскольку он "нарушает биологический ритм человека".

Напомним, в августе 2018 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал рассмотрение вопроса об отмене перехода на зимнее и летнее время на заседании комиссии.

26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Но голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов.

В июле 2018 года в Европейском союзе началось онлайн-голосование, чтобы прекратить переводить стрелки часов на зимнее и летнее время.