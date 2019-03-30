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Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 21:00
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Часы необходимо перевести в 3:00

В ночь на 31 марта перед выборами президента Украина перейдет на летнее время. Так, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на один час вперед, сообщает РБК-Украина.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Так, перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на "зимнее" время и весной - на "летнее" время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.

Напомним, в январе 2012 года Министерство здравоохранения Украины позитивно оценило разрабатываемый Кабинетом министров Украины законопроект об отмене перехода на летнее время.

В Минздраве, в частности, подчеркивали, что переход на летнее время не нужен, потому что он нарушает биологический ритм человека.

Как писало РБК-Украина, в августе 2018 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал рассмотрение вопроса об отмене перехода на зимнее и летнее время на заседании комиссии. 

26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Но голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов.

Добавим также, в июле 2018 года в Европейском союзе началось онлайн-голосование, чтобы прекратить переводить стрелки часов на зимнее и летнее время. Сообщалось, что после принятия окончательного решения стрелки больше не будут переводить. СМИ тогда подчеркивали, что желающих проголосовать оказалось так много, что сайт не выдержал, и его пришлось временно отключить.

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