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Україна перейшла на літній час

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 08:20
Україна перейшла на літній час
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перехід відбувся о 3:00 за Києвом

Україна сьогодні вночі, 31 березня, перейшла на літній час, в 3:00 за київським часом стрілки годинника слід було перевести на одну годину вперед. Про це повідомляє РБК-Україна.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року і відбувається двічі: восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній".

Згідно з постановою, навесні стрілки годинника переводять на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Відзначимо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило розроблюваний Кабінетом міністрів України законопроект про скасування переходу на літній час, оскільки він "порушує біологічний ритм людини".

Нагадаємо, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

26 березня 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Але голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників.

У липні 2018 року в Європейському союзі розпочалося онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинників на зимовий і літній час.

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