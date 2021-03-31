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Украина переключилась с реформ на реагирование на COVID-19, - Всемирный банк

Новина українською → Среда 31 марта 2021 13:02
Украина переключилась с реформ на реагирование на COVID-19, - Всемирный банк Фото: Всемирный банк констатировал отказ от реформ в Украине (www.worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Вспышка COVID-19 перенаправила государственную политику Украины со структурных реформ на специальные меры реагирования. В результате увеличились макрофискальные риски.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии за март.

Как отмечается в документе, еще до вспышки COVID-19 Украина столкнулась со структурно слабым ростом из-за низкого уровня внутренних сбережений и инвестиций в основной капитал.

Хотя экономические последствия вспышки COVID-19 оказались менее серьезными, чем первоначально предполагал Всемирный банк, "пандемия нанесла тяжелый урон с точки зрения воздействия на здоровье и смертность, а также подорвала приверженность правительства к проведению важнейших реформ", - отметили во ВБ.

"Недавние антикоррупционные реформы также потерпели фиаско из-за негативных судебных решений в конце 2020 года", - говорится в обзоре.

Хотя меры по борьбе с COVID-19 приветствовались, Всемирный банк советует украинским властям вновь переключить внимание на структурные реформы, которые необходимы для повышения среднесрочных перспектив роста.

"Замедление темпов реформ подорвало доверие инвесторов и задержало финансирование международных финансовых организаций. В результате значительные потребности в государственном финансировании в 2020 году были удовлетворены в основном за счет внутренних займов, которые составили 10,5 процента ВВП", - говорится в документе.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал роста на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%).

Отметим, в начале 2021 года половина украинцев (52%) отметили, что они успели почувствовать последствия реформ, но относятся к ним преимущественно негативно. Только 1% граждан видят позитивные последствия реформ.

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