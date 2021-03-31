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Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году

Новина українською → Среда 31 марта 2021 10:40
Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году Фото: Всемирный банк ожидает, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным (www.worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины в 2021 году частично восстановится после падения в 2021 году. Однако валовый внутренний продукт (ВВП) будет ниже, чем до кризиса.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии за март.


Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал роста на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%). При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году на 0,1 п.п. до 3,0%.

Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году

"Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости", - говорится в обзоре.

Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и учитывает, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные блокировки из-за задержек с вакцинацией, говорится в документе.

Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году

Напомним, в январе Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году до 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономки в 2021 году с 4,2% до 4,0%. Прогноз падения в 2020 году улучшен с 5,2% до 4,3%.

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