Украина перехватила тактическую инициативу, оккупант несет существенные потери, - Данилов

"Украинские военные и силы ТРО сегодня перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей", - написал он.

Данилов сообщил, что оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.

Он подчеркнул, что осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.