Україна перехопила тактичну ініціативу, окупант несе суттєві втрати, - Данилов

"Українські військові і сили ТРО сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не залишає планів по оточенню міст Київ, Харків і по виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - написав він.

Данилов повідомив, що окупанти використовували не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

Він підкреслив, що усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації та оновлення, ворог завдає інтенсивних авіаційних і ракетно-артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах.