Украина переходит в "желтую" зону карантина, а в Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: новости за 21 сентября

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября, Британия выдвинула обвинения третьему россиянину в деле об отравлении Сергея Скрипаля, в Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 сентября - в материале РБК-Украина.

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября. Согласно новым ограничениям, учебные заведения смогут продолжить работу при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой.

Подробнее об ограничениях, которые будут действовать в стране – в материале РБК-Украина.

В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 сентября, принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства также выступит с речью в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды. Ежегодные общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Отравление Скрипаля: Британия выдвинула обвинения третьему россиянину

Британская полиция по борьбе с терроризмом выдвинула обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 года третьему гражданину Российской Федерации. У следствия есть основания полагать, что он тоже сотрудник спецслужб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Российская Федерация должна выдать трех своих граждан, которые подозреваются в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году. По его мнению, Москва должна понимать стремление Лондона осуществить правосудие.

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Европейский суд по правам человека постановил, что Российская Федерация виновна в убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Он умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Суд также постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко. ЕСПЛ приказал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации вдове Александра Марии Картер (ранее женщину звали Марина Литвиненко).

Двоюродная сестра Сенцова резко высказалась об Украине: 5 лет ада!

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан обругала Украину и заявила, что она прожила здесь "5 лет ада". Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан.

Стоит отметить, что до 2019 года Каплан была гражданкой России. Потом по указу президента она получила украинский паспорт.

Олег Сенцов прокомментировал скандальный пост сестры. Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля объяснил подобные ее фразы тяжелым психологическим состоянием.

Отец пермского стрелка Бекмансурова убивал украинцев на Донбассе – СМИ

В Перми 18-летний студент Тимур Бекмансуров расстрелял людей в государственном университете. Оказалось, что отец студента – наемный военный, который зарабатывает деньги в горячих точках мира. Известно, что он был боевиком на Донбассе. Об этом сообщили соседи семьи.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал, потом почти по всем горячим точкам воевал, в том числе и на Донбассе", - рассказал один из соседей.

Дождями зальет всю Украину, но начнет теплеть: где сегодня повысится температура

Погода в Украине в среду, 22 сентября, ожидается прохладная, и почти во всех областях страны синоптики прогнозируют осадки.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев сегодня – в материале Styler.