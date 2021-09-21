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В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: когда будет выступать Зеленский

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Нью-Йорк, Вторник 21 сентября 2021 20:39
В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: когда будет выступать Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 сентября, принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства также выступит с речью в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды. Ежегодные общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Когда будет выступать Зеленский

Выступление украинского президента запланировано на 22 сентября. Зеленский прибыл в США, чтобы лично выступить перед делегациями. В связи с пандемией представители стран имеют возможность не ехать в США, а записать видеообращение.

Какие темы планирует поднять президент

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами сказал, что президент Зеленский во время выступления на сессии ГА ООН планирует поднять ряд важных для нашей страны вопросов.

Что будет в речи Зеленского:

  • противодействие агрессии России и освобождение оккупированных территорий Украины;
  • привлечение ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий;
  • противодействие пандемии COVID-19.
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