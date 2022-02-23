Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки

Верховная рада Украины поддержала введение режима чрезвычайного положения. Он начнет действовать уже завтра, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона .

Согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях действует особый правовой режим, поэтому там не будут вводить чрезвычайное положение.

Также стало известно, при каком условии будут закрывать СМИ во время чрезвычайного положения.