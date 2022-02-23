Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки
Фото: Украина переходит на чрезвычайное положение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада Украины поддержала введение режима чрезвычайного положения. Он начнет действовать уже завтра, 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.
Чрезвычайное положение вводится в следующих регионах:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Кировоградская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях действует особый правовой режим, поэтому там не будут вводить чрезвычайное положение.
Также стало известно, при каком условии будут закрывать СМИ во время чрезвычайного положения.