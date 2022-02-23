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Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки

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Киев, Среда 23 февраля 2022 22:04
Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки Фото: Украина переходит на чрезвычайное положение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины поддержала введение режима чрезвычайного положения. Он начнет действовать уже завтра, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.

Чрезвычайное положение вводится в следующих регионах:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Кировоградская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях действует особый правовой режим, поэтому там не будут вводить чрезвычайное положение.

Также стало известно, при каком условии будут закрывать СМИ во время чрезвычайного положения.

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